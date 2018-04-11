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«Спартак» начал подготовку к матчу с «Уралом»
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«Спартак» начал подготовку к матчу с «Уралом» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Игроки "Спартака" собрались на подмосковной базе в Тарасовке и начали подготовку к гостевому матчу 26-го тура чемпионата России с «Уралом», который состоится 15 апреля, информирует официальный сайт клуба.
На сегодня у команды были запланированы две тренировки — утренняя, во время которой тренерский штаб поделил команду на две группы, и вечерняя. Первое занятие прошло на газоне, а также в тренажерном зале. В эти минуты красно-белые проводят второй практический урок на поле.
Отметим, что защитник Андрей Ещенко занимается по индивидуальной программе. Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают восстановление. Полузащитник Джано Ананидзе проходит курс реабилитации в Риме.
На завтра у команды намечена утренняя тренировка.
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