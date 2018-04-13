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У Селихова — микротравма мышц бедра. Он не полетел на матч с «Уралом»
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У Селихова — микротравма мышц бедра. Он не полетел на матч с «Уралом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Спартак» сегодня утром собрался в Тарасовке, провел теоретическое занятие и тренировку, а после обеда выехал в аэропорт Шереметьево, информирует официальный сайт клуба. В эти минуты команда завершает посадку на рейс до Екатеринбурга, где пройдет встреча 26-го тура чемпионата России против «Урала».
В распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 21 футболист: Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернанду, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.
В Екатеринбург не летит вратарь Александр Селихов. У голкипера микротравма мышц бедра. Кроме него, в Москве из-за повреждений остались защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо. Они будут проходить курс лечения и заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе. Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают восстановление. Полузащитник Джано Ананидзе проходит курс реабилитации в Риме.
Напомним, что встреча «Урал» — «Спартак» пройдет 15 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.
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