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Пасхальные игры для детей провели в приходе Священномученика Вениамина
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Пасхальные игры для детей провели в приходе Священномученика Вениамина 

Каховка 42 минуты назад
Фото: Каховка
На территории храмового комплекса Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, в Зюзине прошли традиционные пасхальные детские игры.
Директор Воскресной группы и её преподаватели провели праздник для детей. Ребята узнали что-то новое о празднике Пасха и принялди участие в развивающих и веселых конкурсах: «Пасхальные загадки», «Викторина и шарады», «Эстафета яйцо в лодке», «Эстафета с пасхальным платком», «Бег с воздушным шаром», «Надувание шариков на скорость», «Рисуем пасхальной яйцо мелками».
Победители каждого конкурса получали сладкие подарки. В конце праздника все собрались за столом и пили ароматный чай.
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