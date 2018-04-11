Пасхальные игры для детей провели в приходе Священномученика Вениамина

На территории храмового комплекса Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, в Зюзине прошли традиционные пасхальные детские игры.

Директор Воскресной группы и её преподаватели провели праздник для детей. Ребята узнали что-то новое о празднике Пасха и принялди участие в развивающих и веселых конкурсах: «Пасхальные загадки», «Викторина и шарады», «Эстафета яйцо в лодке», «Эстафета с пасхальным платком», «Бег с воздушным шаром», «Надувание шариков на скорость», «Рисуем пасхальной яйцо мелками».

Победители каждого конкурса получали сладкие подарки. В конце праздника все собрались за столом и пили ароматный чай.