«Галатасарай» отказался от трансфера Салаха, сделав выбор в пользу Брумы

«Галатасарай» был близок к приобретению Мохамеда Салаха в 2013 году, но сделал выбор в пользу другого игрока.

Как сообщает турецкое издание Sozcu, бывший президент стамбульского клуба Унал Айсал летом 2013 года достиг договоренности с Мохамедом Салахом, выступавшего за «Базель», и Брумой из «Спортинга». Выбрать одного из них предстояло наставнику «львов» Фатиху Териму . Экс-наставник сборной Турции предпочел приобрести Бруму, посчитав его более талантливым и перспективным, а Салах остался в «Базеле».

Брума обошелся «Галатасараю» в 16,5 млн евро, и забил за клуб 15 голов в 85 матчах. Салах забил 39 голов в текущем сезоне за «Ливерпуль».