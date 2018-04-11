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«Галатасарай» отказался от трансфера Салаха, сделав выбор в пользу Брумы
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«Галатасарай» отказался от трансфера Салаха, сделав выбор в пользу Брумы 

Евро-футбол.Ру 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Галатасарай» был близок к приобретению Мохамеда Салаха в 2013 году, но сделал выбор в пользу другого игрока.
Как сообщает турецкое издание Sozcu, бывший президент стамбульского клуба Унал Айсал летом 2013 года достиг договоренности с Мохамедом Салахом, выступавшего за «Базель», и Брумой из «Спортинга». Выбрать одного из них предстояло наставнику «львов» Фатиху Териму. Экс-наставник сборной Турции предпочел приобрести Бруму, посчитав его более талантливым и перспективным, а Салах остался в «Базеле».
Брума обошелся «Галатасараю» в 16,5 млн евро, и забил за клуб 15 голов в 85 матчах. Салах забил 39 голов в текущем сезоне за «Ливерпуль».
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