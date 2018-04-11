«Барселона» и Юмтити приостановили переговоры по новому контракту

«Барселона» всё ещё не может договориться о новом контракте с защитником Самуэлем Юмтити

Стороны не сходятся во многих финансовых вопросах — Юмтити хочет существенное увеличение зарплаты, что не устраивает «Барселону».

После вылета из Лиги чемпионов руководство «Барселоны» приняло решение приостановить переговоры о новом контракте, чтобы в ближайшее время оценить экономическую ситуацию в клубе.

Текущее соглашение 24-летнего француза рассчитано до 2021 года, сумма отступных по нему — 60 млн евро.