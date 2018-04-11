Суд оштрафовал задавившего щенков жителя Кубани на 50 тысяч

В Горячем Ключе (Краснодарский край) суд принял решение оштрафовать местного жителя, который зимой этого года намеренно задавил щенков. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также перечислил в приют для бездомных животных 10 тысяч рублей.

Суд учел эти обстоятельства и принял решение оштрафовать подсудимого на 50 тысяч рублей. По данным ведомства, приговор суда будет обжалован.

В январе 2018 года мужчина выбросил щенков на обочину и наехал на животных на своем автомобиле. В результате его действий две собаки погибли.