В Большом Поле полуразрушенную дорогу «отремонтировали» песком

Жители посёлка Большое Поле под Выборгом крайне недоумевают от методов ремонта полуразрушенной дороги, асфальтового покрытия на котором почти не осталось.

Читательница нашего издания и жительница Большого Поля сняла на видео интересный процесс «ремонта» дороги, которая ведёт в посёлок. Как видно из короткого ролика, машина просто разбрасывает по ямам песок. За этим пристально наблюдает рабочий с лопатой. При этом люди, которые занимались этим песочным ремонтом, сообщили, что «так распорядилось начальство».

Видео было снято 11 апреля около полудня.

Напомним, ранее ivbg.ru попросил жителей области присылать фото разбитых дорог. Как оказалось, проще прислать фотографии хороших, так как эта проблема повторяется во всём регионе.