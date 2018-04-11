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Подмосковье готовит хороших борцов для сборной России ‐ Терюшков
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Подмосковье готовит хороших борцов для сборной России ‐ Терюшков 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Около 400 спортсменов со всей страны приняли участие в первенстве России по греко‐римской борьбе среди юниоров до 21 года.
Московскую область на турнире в весовой категории 72 килограмма представлял Дамир Рахимов из Звенигорода. Подмосковный борец завоевал бронзовую награду, победив в пяти схватках, и отобрался в состав юниорской сборной России.
Борец Дамир Рахимов успешно выступил на юниорском первенстве России, которое проходило в Башкортостане. Молодой спортсмен продемонстрировал высочайший класс, победив в пяти схватках и завоевав бронзовую награду. Уверен, что он полностью заслужил место в сборной России, где составит компанию сильнейшим спортсменам страны
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
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