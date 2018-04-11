Подмосковье готовит хороших борцов для сборной России ‐ Терюшков

Около 400 спортсменов со всей страны приняли участие в первенстве России по греко‐римской борьбе среди юниоров до 21 года.

Московскую область на турнире в весовой категории 72 килограмма представлял Дамир Рахимов из Звенигорода. Подмосковный борец завоевал бронзовую награду, победив в пяти схватках, и отобрался в состав юниорской сборной России.

Борец Дамир Рахимов успешно выступил на юниорском первенстве России, которое проходило в Башкортостане. Молодой спортсмен продемонстрировал высочайший класс, победив в пяти схватках и завоевав бронзовую награду. Уверен, что он полностью заслужил место в сборной России, где составит компанию сильнейшим спортсменам страны