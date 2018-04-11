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«Спартак-2» обыграл «Томь», «Енисей» вырвал победу у «Олимпийца»
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«Спартак-2» обыграл «Томь», «Енисей» вырвал победу у «Олимпийца» 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Новости в Томске
Сегодня, 11 апреля, в Футбольной национальной лиге состоялось три встречи 32-го тура. «Спартак-2» на своём поле обыграл «Томь» и прервал серию из 12 матчей без побед. В составе красно-белых голы забили Владислав Пантелеев и Фэшн Сакала, у томской команды отличился Алексей Пугин.
«Сибирь» в родных стенах крупно обыграла «Шинник», забив в ворота ярославцев три безответных мяча. В составе новосибирского клуба хет-триком отметился Максим Житнев.
«Енисей» на своём поле с трудом смог обыграть «Олимпиец». Единственный мяч на последней минуте забил Александр Кутьин. Красноярцы продолжают единолично лидировать в турнирной таблице.
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