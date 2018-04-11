Клуб «Нордик-Бутово» осваивает асфальт в ожидании сухого сезона

Сезонные изменения коснулись и тренировок наших скандинавских ходоков. Казалось бы, чего проще — бери палки и в путь! Однако не всё так просто…

Межсезонье заставило клуб «Нордик-Бутово» сменить место проведения занятий и выйти на асфальтовые дорожки.

«Нордикам Бутова совсем не нравится ходить по асфальту. Все с нетерпением ждут, когда уйдёт вода с дорожек в парке», — сообщили члены клуба на его страничке «ВКонтакте».

Тем не менее, клуб продолжает свои регулярные тренировки. Часть ходоков при этом утверждает, что и к асфальту можно привыкнуть. Главное — не бояться асфальта и верить, что всё получается!