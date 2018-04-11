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Клуб «Нордик-Бутово» осваивает асфальт в ожидании сухого сезона
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Клуб «Нордик-Бутово» осваивает асфальт в ожидании сухого сезона 

Вестник Бутова 18 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Сезонные изменения коснулись и тренировок наших скандинавских ходоков. Казалось бы, чего проще — бери палки и в путь! Однако не всё так просто…
Межсезонье заставило клуб «Нордик-Бутово» сменить место проведения занятий и выйти на асфальтовые дорожки.
«Нордикам Бутова совсем не нравится ходить по асфальту. Все с нетерпением ждут, когда уйдёт вода с дорожек в парке», — сообщили члены клуба на его страничке «ВКонтакте».
Тем не менее, клуб продолжает свои регулярные тренировки. Часть ходоков при этом утверждает, что и к асфальту можно привыкнуть. Главное — не бояться асфальта и верить, что всё получается!
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