Танцоры из Котельников вышли в финал Мирового телевизионного проекта

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» получил путевку в финал мирового телевизионного проекта Folk of Dance. Об этом рассказала художественный руководитель коллектива Екатерина Пустовалова.

В Москве прошел отборочный тур мирового телевизионного проекта Folk of Dance, по результатам которого ансамбль из Котельников вышел в финал проекта, участие в нем приняли танцоры из Украины, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Молдавии и Польши.

Наш хореографический ансамбль принял участие в уникальном проекте мирового уровня. Буквально с первых минут выступления он покорил сердца компетентного жюри, в состав которого вошли звезды первой величины и шоу-бизнеса

из России, США, Ирландии, Армении, Грузии, Казахстана и других стран. Солисты «Солнышка» виртуозно показали свою программу и стали лауреатами первой степени, оставив позади достойных соперников. Теперь наши танцоры выступят в финале проекта

— Екатерина Пустовалова.

Ансамбль из Котельников в ходе отборочного тура исполнил болгарский и марийский танцы, на сцене выступали 20 человек, добавила она.

Танцоров с успешным выступлением в проекте поздравила глава Котельников Ирина Польникова . «Поздравляю с блестящим выступлением на проекте наш творческий коллектив. Это заслуженная победа. Ждем от вас новых успехов и красивых выступлений», — сказала она.

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» был основан в Котельниках в 1990 году. Финал проекта Folk of Dance состоится в Москве в феврале 2019 года. Съемки шоу пройдут в павильонах «ГлавКино», транслировать танцевальный фестиваль будет телеканал «Россия».

Главная цель Международного конкурса — привлечь внимание к хореографической культуре и народным танцам как можно больше стран, познакомить и рассказать зрителю о ярком многообразии талантливых танцоров. Для профессионалов этот проект — это возможность заявить о себе и выйти на международную арену.