Легенда «Ливерпуля» Томпсон: «Коутиньо должен отказаться от медали, если „Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон, сыгравший за «красных» тринадцать сезонов с 1971 по 1984 год, считает, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо должен будет отказаться от медали в случае успеха мерсисайдцев в Лиге чемпионов.

"Он покинул «Ливерпуль» ради «Барселоны», зная, что больше не сможет сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. В 1977 году я получил медаль за победу в этом турнире, но я играл только до стадии полуфинала. Я не воспринимаю эту победу своей.

Она лежит у меня дома, но я всегда говорю, что у меня есть только две медали с побед в Кубке чемпионов. Мне хотелось бы верить, что Коутиньо откажется от медали, если «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Он должен так поступить и признать, что не заслуживает ее", — цитирует Томпсона Daily Mirror.

Вместе с «Ливерпулем» Фил Томпсон завоевал 23 трофея, 6 из которых — на европейской арене.

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