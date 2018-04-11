«Енисей» вырвал победу у «Олимпийца» на 89-й минуте

«Енисей» победил «Олимпиец» в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ. Победный мяч провел Александр Кутьин на 89-й минуте. Красноярцы сохраняют первое место в турнирной таблице

В другой встрече «Спартак-2» одержал волевую победу над «Томью».

"Сибирь" взяла верх над «Шинником» — 3:0, все три мяча провел Максим Житнев

Первенство России

32-й тур "Енисей" (Красноярск) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 1:0 (0:0)

Гол: Кутьин, 89.

"Енисей": Нестеренко, Кичин (Ломакин, 46), Мильдзихов, Жиров, Васильев, Иванов, Исаев (Кутьин, 46), Стеклов, Камеш (Саркисов, 56), Комков, Обрадович (Малоян, 77).

"Олимпиец": Сысуев, Маляров (Симанов, 79), Хрипков, Филин, Гогличидзе, Морозов, Бочаров (Полянин, 84), Абрамов (Заерко, 88), Горбунов (Спэтару, 85), Нежелев, Беляков.

Предупреждения: Кичин, 9. Сысуев, 71.

Судья: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск).

Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

"Спартак-2" (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:1 (2:1)

Голы: Пугин, 14 (0:1). Пантелеев, 25 — с пенальти (1:1). Сакала, 40 (2:1).

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Хомуха, Мамин, Пантелеев, Тюнин, Ломовицкий, Полубояринов (Щербаков, 84), Руденко (Давыдов, 89), Сакала, Нимели (Еременко, 77).

"Томь": Мелихов, Иванов, Мануйлов (Сасин, 61), Микуцкис, Пульич, Павленко (Казаев, 63), Пугин (Кудряшов, 46), Померко, Кухарчук, Макурин (Абдулавов, 74), Саная.

Предупреждения: Саная, 24. Пантелеев, 45. Кухарчук, 45+1. Иванов, 54. Ломовицкий, 54. Кудряшов, 56. Нимели, 59.

Удаления: Ломовицкий, 87. Иванов, 90+2.

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

"Сибирь" (Новосибирск) — «Шинник» (Ярославль) — 3:0 (2:0)

Голы: Житнев, 26 (1:0). Житнев, 28 (2:0). Житнев, 65 (3:0).

"Сибирь": Цыган, Ларенц (Андреев, 81), Полюткин, Аравин, Цховребов, Дудолев (Коржунов, 46), Парфинович, Чеботару, Житнев, Дегтярев (Азаров, 71), Беляев (Гладышев, 63).

"Шинник": Антипин, Ятченко, Чистяков (Магадиев, 57), Жестоков, Земсков (Кагермазов, 70), Камилов (Самойлов, 57), Нарылков, Щадин, Дроздов, Безлихотнов (Поляков, 85), Булия.

Предупреждения: Нарылков, 23. Коржунов, 68. Жестоков, 68. Азаров, 73.

Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).

Новосибирск. Стадион «РФЦ Заря».