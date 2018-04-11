Воспитанник столичной школы выиграл Чемпионат Европы по боксу

Вчера в Олимпийском комитете России состоялось торжественное награждение победителей и призеров первенства Европы по боксу среди молодежи 19-22 лет. Среди золотых медалистов — москвич Владислав Савостьянов.

Молодой человек учится в школе Олимпийского резерва по единоборствам в Москве. В спорт Владислав пришел в шесть лет — занимался смешанными единоборствами. Но через три года посетил тренировку по боксу и понял, что хочет заниматься именно этим видом спорта.

— Уже позже я стал понимать, что сделал правильный выбор, — рассказал «ВМ» Владислав Савостьянов. — Ведь бокс — олимпийский вид спорта, есть дальнейшие перспективы. Да и характер в человеке воспитывает, дисциплину. Настоящая мужская дисциплина.

В свои 20 лет Владислав не раз поднимался на пьедестал в различных юношеских первенствах, на Чемпионате России. О победе на Чемпионате Европы Савостьянов рассказывает скромно, словно, ничего особенного не сделал. Но признается, что турнир оставил приятные впечатления и запомнится на всю жизнь.

— Я провел четыре боя, все они были по-своему тяжелые. Для каждого соперника нужно было выбрать правильную тактику. Были ошибки, поэтому нужно много работать. Но после такой теплой церемонии награждения, такого чествования хочется еще больше тренироваться.

Уже сегодня Владислав вернется к тренировкам в своей спортшколе при Московском Городском Физкультурно-спортивном Объединении Москомспорта (МГФСО). Эта школа Олимпийского резерва уже много лет воспитывает чемпионов.

— Это очень важный результат для нас, — сказал «ВМ» директор спортшколы Олимпийского резерва по единоборствам Константин Торбенко. — Бокс популярен у москвичей. Много ребят идут к нам заниматься. Всего в столице у нас шесть залов, где проходят занятия по кикбоксингу и, конечно, боксу. Надеемся, что москвичи и в дальнейшем будут побеждать на мировых первенствах. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Кравцов , главный тренер сборной команды России по боксу среди мужчин:

— Результаты Чемпионата Европы нас удовлетворили, с поставленными задачами команда справились. Но несколько медалей все же не добрали. Самое главное — мы посмотрели ближайший резерв, несколько ребят уже сейчас могут выступать за национальную команду и быть ее лидерами.

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