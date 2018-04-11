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Сёмин: история Лимы — пример того, что успехи куются не только забивной атакой
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Сёмин: история Лимы — пример того, что успехи куются не только забивной атакой 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился историей бразильского футболиста Франсиско Лимы, который выступал за «железнодорожников» с 2004 по 2006 год.
«Лиму нам предложили в 2004 году. Перед этим он стал чемпионом с «Ромой», и мы сначала не поверили, что этот переход возможен. Ну как такой игрок может уйти из чемпионата Италии? Начались переговоры, и ему был действительно интересен «Локо». Мы даже спрашивали о Лиме у Капелло, и тот очень высоко его оценил. После перехода Франсиско сыграл очень большую роль в том, что мы стали чемпионами. Команде как раз нужен был опорный полузащитник, который бы грамотно вел оборонительные действия в центре поля. Наши атаки стали свободнее, ведь позади был физически мощный игрок, не дававший оппонентам развернуться. Он любил черновую работу, был быстрым и жестким. Не забивал, но этого и не было нужно. Лима очень быстро и легко влился в коллектив, как будто всегда здесь был. Сдружился с Евсеевым, Лоськовым, Овчинниковым. Как и все бразильцы, был веселым и мог нарушить режим, но на поле не подводил никогда — с ним у нас был рекорд по матчам на ноль. Даже помню, как он просил дать дополнительный день отдыха после бурного вечера, а потом отрабатывал, выкладываясь на поле. И ведь в свои 46 он до сих пор играет! История Франсиско Лимы — хороший пример, что важные победы куются не только забивной линией атаки, а всей командой. Важна каждая позиция», — написал Сёмин на странице в «Инстаграме».
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