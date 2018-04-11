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Юрий Семин: «Хочу поделиться с вами историей Франсиско Лимы»
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Юрий Семин: «Хочу поделиться с вами историей Франсиско Лимы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился историей про бывшего полузащитника железнодорожников Франсиско Лиму. По словам специалиста, он сыграл большую роль в чемпионстве команды в 2004 году.
"Сегодня хочу поделиться с вами историей одного из бразильских талантов «Локомотива» — Франсиско Лимы. Его нам предложили в 2004 году, — написал Семин в Инстаграме. -Перед этим Лима стал чемпионом с «Ромой», и мы сначала не поверили, что этот переход возможен. Ну как такой игрок может уйти из чемпионата Италии? Начались переговоры, и ему был действительно интересен «Локо». Мы даже спрашивали о Лиме у Капелло, и тот очень высоко его оценил. После перехода Франсиско сыграл очень большую роль в том, что мы стали чемпионами. Команде как раз нужен был опорный полузащитник, который бы грамотно вел оборонительные действия в центре поля. Наши атаки стали свободнее, ведь позади был физически мощный игрок, не дававший оппонентам развернуться. Он любил черновую работу, был быстрым и жестким. Сам не забивал, но этого и не было нужно. Лима очень быстро и легко влился в коллектив, как будто всегда здесь был. Сдружился с Евсеевым, Лоськовым, Овчинниковым. Как и все бразильцы, был веселым и мог нарушить режим, но на поле не подводил никогда — с ним у нас был рекорд по матчам на ноль. Даже помню, как он просил дать дополнительный день отдыха после бурного вечера, а потом отрабатывал выкладываясь на поле. И ведь в свои 46 он до сих пор играет! История Франсиско Лимы — это хороший пример, что важные победы куются не только забивной линией атаки, а всей командой. Важна каждая позиция".
Сегодня хочу поделиться с вами историей одного из бразильских талантов «Локомотива» — Франсиско Лимы. Его нам предложили в 2004 году. Перед этим Лима стал чемпионом с «Ромой», и мы сначала не поверили, что этот переход возможен. Ну как такой игрок может уйти из чемпионата Италии? Начались переговоры, и ему был действительно интересен «Локо». Мы даже спрашивали о Лиме у Капелло, и тот очень высоко его оценил. После перехода Франсиско сыграл очень большую роль в том, что мы стали чемпионами. Команде как раз нужен был опорный полузащитник, который бы грамотно вел оборонительные действия в центре поля. Наши атаки стали свободнее, ведь позади был физически мощный игрок, не дававший оппонентам развернуться. Он любил черновую работу, был быстрым и жестким. Сам не забивал, но этого и не было нужно. Лима очень быстро и легко влился в коллектив, как будто всегда здесь был. Сдружился с Евсеевым, Лоськовым, Овчинниковым. Как и все бразильцы, был веселым и мог нарушить режим, но на поле не подводил никогда — с ним у нас был рекорд по матчам на ноль. Даже помню, как он просил дать дополнительный день отдыха после бурного вечера, а потом отрабатывал выкладываясь на поле. И ведь в свои 46 он до сих пор играет! История Франсиско Лимы — это хороший пример, что важные победы куются не только забивной линией атаки, а всей командой. Важна каждая позиция.
Публикация от Юрий Семин (@seminup) 11 Апр 2018 в 6:41 PDT
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