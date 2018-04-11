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Пройдем «Арсенал» — выиграем Лигу Европы
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Пройдем «Арсенал» — выиграем Лигу Европы 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
По два раза соперниками россиян на этой стадии становились представители Нидерландов («Фейеноорд» и «Аякс»), Франции («Нант», «Осер») и Испании («Севилья»). Причем севильцы встречались на нашем пути дважды, и оба раза останавливали в четвертьфиналах Лиги Европы питерский «Зенит» (в 2006 и 2015 годах).
Чаще всего в четвертьфинал еврокубков среди российских клубов пробивался «Спартак» — четыре раза. По три выхода с учетом текущего сезона у ЦСКА и «Зенита». Оба клуба удачно преодолели четвертьфинальный барьер по одному разу (армейцы еще имеют шанс улучшить статистику, если пройдут «Арсенал») и в каждом из этих случаев выигрывали финал. Также отметим, что два этих успеха были последними для российских клубов.
Лидерами по преодоленным четвертьфиналам еврокубков являются «Спартак» и «Локомотив» — по два удачных исхода, но все четыре виктории пришлись на 90-е годы XX века.
Сезон Клуб Турнир Соперник Результаты Исход
1992/93 Спартак КК Фейеноорд, Голландия 1:0 (г), 3:1 (д) Вылет в ½ КК  1995/96 Спартак ЛЧ Нант, Франция 0:2 (г), 2:2 (д) Вылет в 1/4 ЛЧ  1995/96 Динамо КК Рапид, Австрия 0:1 (д), 0:3 (г) Вылет в 1/4 КК  1997/98 Спартак ЛЕ Аякс, Голландия 3:1 (г), 1:0 (д) Вылет в 1/2 ЛЕ  1997/98 Локомотив КК АЕК, Греция 0:0 (г), 2:1 (д) Вылет в 1/2 КК  1998/99 Локомотив КК Маккаби Х, Израиль 3:0 (д), 1:0 (г) Вылет в 1/2 КК  2004/05 ЦСКА ЛЕ Осер, Франция 4:0 (д), 0:2 (г) Победа в ЛЕ  2005/06 Зенит ЛЕ Севилья, Испания 1:4 (г), 1:1 (д) Вылет в 1/4 ЛЕ  2007/08 Зенит ЛЕ Байер, Германия 4:1 (г), 0:1 (д) Победа в ЛЕ  2009/10 ЦСКА ЛЧ Интер, Италия 0:1 (г), 0:1 (д) Вылет в 1/4 ЛЧ  2010/11 Спартак ЛЕ Порту, Португалия 1:5 (г), 2:5 (д) Вылет в 1/4 ЛЕ  2012/13 Рубин ЛЕ Челси, Англия 1:3 (г), 3:2 (д) Вылет в 1/4 ЛЕ  2014/15 Зенит ЛЕ Севилья, Испания 1:2 (г), 2:2 (д) Вылет в 1/4 ЛЕ  2017/18 ЦСКА ЛЕ Арсенал, Англия 1:4 (г),??
ЛЧ — Лига чемпионов
ЛЕ — Лига Европы (ранее Кубок УЕФА)
КК — кубок обладателей кубков.
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