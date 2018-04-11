В Тамбове прошел финал ежегодного конкурса «Юные друзья полиции»

Сегодня в Тамбове в актовом зале школы № 5 состоялся финал пятого ежегодного регионального конкурса «Юные друзья полиции». Шесть лучших команд из Котовска, Уварово, Мичуринска, Тамбовского, Первомайского и Ржаксинского районов по итогам двух предыдущих этапов боролись за уже ставший престижным в школьном кругу титул.

Устроителями и инициаторами мероприятия выступают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тамбовской области. На мероприятии присутствовали представители администрации области, ТГУ им. Держаивна, УФСИН и УКОН по Тамбовской области, а также представители общественных организаций Тамбова.

Конкурсная программа состояла из четырех этапов: «Визитная карточка» о деятельности отряда; правовая подготовка, как теоретическая, так и умение решать ситуационные задачи; защита плаката и спортивные состязания.

Всем победителям были вручены призы, подарки и дипломы. Также победившим ребятам представится возможность принять участие в праздновании 300-летия российской полиции, их ждет встреча с руководителями регионального УМВД.