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Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
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Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Жительница Москвы понесла существенные убытки из-за ажиотажа в обменных пунктах. Женщина собиралась купить евро на один миллион рублей — а получила пачку билетов «банка приколов».
Ажиотаж с обменом валюты заставил некоторых россиян утратить бдительность. А мошенников — напротив, активизироваться.
Женщина зашла в пункт обмена для покупки евро. К ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил ей свою помощь. 52-летняя москвичка передала «начальнику» паспорт и деньги, которые тот пересчитал и положил в лоток для обмена.
Затем «руководитель» почему-то сразу вышел из кассы. Вслед за ним вышла и женщина с пачкой наличных — и только на улице она увидела, что это не деньги, а купюры «банка приколов».
Напомним, 6 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета антироссийских санкций. В результате только за 9 апреля самые богатые предприниматели России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения санкций — более 17 миллиардов.
11 апреля рубль побил новый отрицательный рекорд. На открытии торгов Московской биржи курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллар поднялся выше 64 рублей. Резкое падение курса рубля сказалось на спросе на иностранную валюту. В московских обменных пунктах заканчиваются евро и доллары. Некоторые граждане столкнулись с дефицитом — заказать крупные суммы в иностранной валюте уже не удается.
Москвичка, потерявшая миллион рублей, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, передает РИА Новости.
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