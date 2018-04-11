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Президент «Ромы»: «Алиссон останется в клубе»
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Президент «Ромы»: «Алиссон останется в клубе» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта после выхода римского клуба в полуфинал Лиги чемпионов дал понять, что в планы «волков» не входит продажа вратаря Алиссона. В последнее время в прессе появляется много слухов о том, что в услугах бразильского голкипера заинтересован ряд топ-клубов Европы, среди которых называются «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Реал».
«А зачем ему куда-либо уходить? Алиссон останется. У него действующий контракт», — цитирует Паллотту The Sportsman.
25-летний Алиссон в текущем сезоне провел за «Рому» 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей. В 18 играх из 41 игры ему удавалось отстоять на ноль.
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