Президент «Ромы»: «Алиссон останется в клубе»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта после выхода римского клуба в полуфинал Лиги чемпионов дал понять, что в планы «волков» не входит продажа вратаря Алиссона. В последнее время в прессе появляется много слухов о том, что в услугах бразильского голкипера заинтересован ряд топ-клубов Европы, среди которых называются «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Реал»

«А зачем ему куда-либо уходить? Алиссон останется. У него действующий контракт», — цитирует Паллотту The Sportsman.

25-летний Алиссон в текущем сезоне провел за «Рому» 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей. В 18 играх из 41 игры ему удавалось отстоять на ноль.