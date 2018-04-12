Чемпион мира: российские биатлонисты привыкают к лекарствам с ранних лет

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что зависимость от фармакологии возникает у отечественных спортсменов уже на юниорском уровне. Его слова приводит РИА Новости

"Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать.

Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, а уколы", — заявил экс-биатлонист сборной России.

"Дальше получается, как снежный ком: ты привыкаешь к уколам и в итоге вообще перестаешь думать о том, что именно тебе колют.

А хуже всего, что меняется психология: спортсмен начинает думать, что без всего этого он не покажет результат", — заключил Ярошенко, добавив, что из-за этого «возникает зависимость».