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Дмитрий Ярошенко: «Биатлонисты в России привыкают к фармакологии еще юниорами»
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Дмитрий Ярошенко: «Биатлонисты в России привыкают к фармакологии еще юниорами» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-биатлонист сборной России Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что зависимость от фармакологии возникает у отечественных спортсменов уже на юниорском уровне. Ярошенко дважды (2007 и 2008) становился чемпионом мира в эстафете, в 2009-м был дисквалифицирован на два года за положительную допинг-пробу, после чего активно участвовал в антидопинговой пропаганде.
— Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей, — приводит РИА «Новости» слова Ярошенко. — Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать. Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, которые спортсмены обычно пьют в зимний период, а уколы.
Дальше получается, как снежный ком: ты привыкаешь к уколам, начинаешь воспринимать их как неотъемлемую часть тренировки, и в итоге вообще перестаешь думать о том, что именно тебе колют. А хуже всего, что меняется психология: спортсмен начинает думать, что без всего этого он уже не пробежит, не покажет результат. Возникает зависимость.
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