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Российских биатлонистов упрекнули в зависимости от лекарств с ранних лет
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Российских биатлонистов упрекнули в зависимости от лекарств с ранних лет 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший биатлонист сборной России Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что зависимость от фармакологии возникает у отечественных спортсменов уже на юниорском уровне. Его слова приводит РИА Новости.
«Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать. Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, а уколы», — заявил Ярошенко.
По его мнению, подобное поведение ведет к пагубным последствиям. «Дальше получается, как снежный ком: ты привыкаешь к уколам и в итоге вообще перестаешь думать о том, что именно тебе колют. А хуже всего, что меняется психология: спортсмен начинает думать, что без всего этого он не покажет результат. Возникает зависимость», — отметил биатлонист.
Ярошенко дважды, в 2007-ом и 2008-ом, становился чемпионом мира в составе эстафетной команды. В 2009 году спортсмен был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу. После окончания наказания он активно участвовал в антидопинговой пропаганде.
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