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В Воронеже появится новый спортивный комплекс
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В Воронеже появится новый спортивный комплекс 

Парламентская газета 2 часа назад
Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Воронеже — центр разместится в районе Шилово, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава управы Ленинского района Сергей Корчевников.
«У общества есть запрос на появление такого оздоровительного учреждения. Сейчас местным жителям объективно не хватает подобного центра», — сказал Корчевников.
По его словам, комплекс будет построен в лесном массиве на Острогожской улице. Сейчас эта земля находится в ведении Государственного лесного фонда — прежде, чем приступить к застройке, местные власти должны будут решить вопрос с оформлением собственности.
Согласно плану проекта, в первую очередь будет возведена лыжная трасса. А закончить строительство предполагается к 2023 году.
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