В Воронеже появится новый спортивный комплекс

Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Воронеже — центр разместится в районе Шилово, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » глава управы Ленинского района Сергей Корчевников.

«У общества есть запрос на появление такого оздоровительного учреждения. Сейчас местным жителям объективно не хватает подобного центра», — сказал Корчевников.

По его словам, комплекс будет построен в лесном массиве на Острогожской улице. Сейчас эта земля находится в ведении Государственного лесного фонда — прежде, чем приступить к застройке, местные власти должны будут решить вопрос с оформлением собственности.

Согласно плану проекта, в первую очередь будет возведена лыжная трасса. А закончить строительство предполагается к 2023 году.