«Эвертон» намерен подписать Уилшера

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Как сообщает Football London, 26-летний футболист покинет лондонский клуб ближайшим летом, так как стороны не смогли договориться о продлении контракта. По окончании сезона Уилшер станет свободным агентом, чем готово воспользоваться руководство ливерпульского клуба.

"Эвертон" намерен предложить англичанину ту зарплату, которую не захотел предоставить «Арсенал». По информации источника, Уилшер отказался продлевать контракт с «канонирами», так как клуб предложил сократить его жалование на 20%.

"Арсенал" не будет продлевать контракт с Уилшером