Ещё
Москвичке обменяли миллион рублей на «евро» из «банка приколов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичке обменяли миллион рублей на «евро» из «банка приколов» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Из-за резкого падения курса рубля к евро и доллару в последние дни в обменных пунктах — ажиотаж. Некоторые СМИ ранее сообщали, что кое-где якобы уже заканчивается валюта.
Этим пользуются мошенники. Так, например, одной москвичке, решившей поменять 1 миллион рублей на евро, вместо настоящих денег вручили купюры из «банка приколов».
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полицейского главка Москвы, 52-летняя женщина пришла в операционную кассу, чтобы поменять рубли на евро.
Там к ней подошел мужчина, представившийся начальником пункта обмена валют. Он предложил помощь в обмене денег.
Женщина передала ему паспорт и деньги. Он их пересчитал и положил в лоток для обмена.
После этого, по словам пострадавшей, «начальник пункта обмена» вышел из кассы. Только на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из «банка приколов».
Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество крупном размере». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Вести.Ru: последние новости
"Спартак" разгромил "Анжи" благодаря хет-трику Промеса Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом Матч ЦСКА с "Арсеналом" будет судить немецкий арбитр Цвайер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение