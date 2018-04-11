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Леандро Паредес: Для меня важно знать, что мной интересуются «Ювентус» и «Реал»
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Леандро Паредес: Для меня важно знать, что мной интересуются «Ювентус» и «Реал» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Новости о моем возможном трансфере? У меня много друзей в Турине. Это облегчило бы мне переход в «Ювентус», однако в «Реале» собраны чемпионы, и меня бы это очень мотивировало.
Сейчас мне надо сконцентрироваться на концовке сезона с «Зенитом», а потом посмотрим. Для меня важно знать, что мной интересуются такие великие клубы как «Ювентус» и «Реал», но я спокоен, и мне не надо отвлекаться, — передает слова Паредеса RCM Sport.
Напомним, Паредес выступает за «Зенит», куда перешел из «Ромы» с лета 2017 года. За петербургский клуб полузащитник провел 33 матча забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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