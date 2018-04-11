СМИ: «ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов за нарушение финансового Fair Play

«ПСЖ» может столкнуться с серьезными последствиями из-за нарушений финансового Fair Play, сообщает The Sun. УЕФА произвел проверку и обнаружил, что данные о спонсорских поступлениях в клуб были сильно завышены, и парижане не соответствуют правилам, по которым расходы не должны превышать доходы.

Минувшим летом «ПСЖ» купил у «Барселоны» Неймара за рекордные 222 миллиона евро, а также взял в аренду у «Монако» Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом трансфера за 190 миллионов.

Несмотря на то, что формально Неймар сам выкупил свой трансфер, а Мбаппе был лишь взят в аренду, УЕФА намерен наказать «ПСЖ». В 2014 году клуб уже был оштрафован на 60 миллионов фунтов стерлингов за нарушения финансового Fair Play. Но на этот раз «ПСЖ» может не обойтись одним лишь штрафом. Санкции могут быть более суровыми, вплоть до исключения «ПСЖ» из еврокубков.

"ПСЖ" попадает в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18. Для того, чтобы оформить чемпионский титул, клубу достаточно набрать 5 очков в оставшихся шести турах.