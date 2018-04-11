УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах 

УЕФА подозревает французский клуб «Пари Сен-Жермен» в предоставлении завышенных данных о доходах от спонсоров, сообщает The Financial Times.
Как отмечает издание, клуб заявил о том, что получил от спонсоров €200 млн, которые были направлены на трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».
Сообщается, что УЕФА нанял специальную аудиторскую компанию, которая проверит финансовую деятельность «ПСЖ».
В случае выявления нарушений клубу грозит большой штраф или отстранение от Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ».