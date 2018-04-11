УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах

Как отмечает издание, клуб заявил о том, что получил от спонсоров €200 млн, которые были направлены на трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».

Сообщается, что УЕФА нанял специальную аудиторскую компанию, которая проверит финансовую деятельность «ПСЖ».

В случае выявления нарушений клубу грозит большой штраф или отстранение от Лиги чемпионов.