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УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах
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УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
УЕФА подозревает французский клуб «Пари Сен-Жермен» в предоставлении завышенных данных о доходах от спонсоров, сообщает The Financial Times.
Как отмечает издание, клуб заявил о том, что получил от спонсоров €200 млн, которые были направлены на трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».
Сообщается, что УЕФА нанял специальную аудиторскую компанию, которая проверит финансовую деятельность «ПСЖ».
В случае выявления нарушений клубу грозит большой штраф или отстранение от Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ».
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