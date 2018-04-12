В «ПСЖ» опровергли информацию о ложных финансовых сведениях клуба

Французски «ПСЖ» заявил, что информация о нарушениях правил финансового фэйр-плей в клубе была ложной. Об этом сообщает «Советский спорт».

"ПСЖ" сожалеет, что за несколько дней до запланированной встречи с УЕФА в британской прессе опубликовали ложные сведения, которые дискредитируют наш клуб.

УЕФА имеет четкое видение финансовой ситуации в нашем клубе и не сомневается в достоверности сумм долгосрочных контрактов с партнерами", — говорится в заявлении «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах.