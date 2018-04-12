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В «ПСЖ» опровергли информацию о ложных финансовых сведениях клуба
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В «ПСЖ» опровергли информацию о ложных финансовых сведениях клуба 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Французски «ПСЖ» заявил, что информация о нарушениях правил финансового фэйр-плей в клубе была ложной. Об этом сообщает «Советский спорт».
"ПСЖ" сожалеет, что за несколько дней до запланированной встречи с УЕФА в британской прессе опубликовали ложные сведения, которые дискредитируют наш клуб.
УЕФА имеет четкое видение финансовой ситуации в нашем клубе и не сомневается в достоверности сумм долгосрочных контрактов с партнерами", — говорится в заявлении «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах.
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