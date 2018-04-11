Около 100 камер видеонаблюдения установят на «Ессентуки-Арене» к ЧМ-2018

ЕССЕНТУКИ, 11 апреля. / ТАСС /. Почти 100 камер видеонаблюдения установят на территории тренировочной площадки «Ессентуки-Арена», где сборная Нигерии будет тренироваться во время чемпионата мира по футболу 2018. Об этом заявил в среду в Ессентуках первый заместитель главы администрации города Евгений Герасимов

"Из бюджета края выделено более 24,2 млн руб. на организацию системы безопасности, в том числе видеонаблюдение. Будет установлено 99 камер, на более чем 12 млн руб. ", — сообщил Герасимов на заседании городской антитеррористической комиссии по готовности футбольной площадки.

На данный момент предусмотренные требованиями FIFA объекты на площадке построили, на поле выращивают газон, организовали освещение и охрану территории. Также между площадкой и сценой городского озера, на территории детского городка, обустроят фан-зону для болельщиков. «Из пяти построенных на Кавминводах тренировочных площадок к чемпионату, только Ессентуки вошли в эту программу, мы будем представлять регион и должны обеспечить прием и, безусловно, безопасность гостей и болельщиков», — сказал глава города Александр Некристов.

На совещании отмечалось, что с 30 мая площадку передадут FIFA, а заезд болельщиков и команды нигерийцев в Ессентуки ожидается после 10 июня. Ожидается также приезд людей из других городов и регионов, поскольку предполагается организация платных тренировок футболистов, продажа билетов. При этом в городе действует 30 санаториев и 49 гостиниц на около 8,2 тыс. мест единовременно, которые будут ориентированы в этот период на гостей чемпионата.

"Непосредственно ограничений для посещения городского озера, рядом с которым построена площадка, не будет, как не планируется и отмен из-за футбольного чемпионата традиционных городских праздников", — отметил Некристов.

Новая площадка построена по стандартам FIFA, включает стадион с футбольным полем размером 110х70 м, административно-бытовой корпус с раздевалками и конференц-залом, трибуны на 500 мест, парковку. Всего в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Ставропольском крае построили тренировочные площадки в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две — в Железноводске, которые после чемпионата передадут местным властям для организации спортивной работы. Общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.