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Фото дня. На Волге начался ледоход
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Фото дня. На Волге начался ледоход 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Фото и видео ледохода поделилась в соцсети нижегородка Валентина Куц.
В прошлом году ледоход на Оке и Волге начался в марте.
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