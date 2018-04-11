Минспорт Самарской области считает нецелесообразным присутствие двух клубов региона в ВХЛ

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Наличие двух команд из Самарской области в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) является нецелесообразным. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта области Дмитрий Шляхтин

Решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из лиги были исключены тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра», которые должны подать заявку в ВХЛ для участия в чемпионате следующего сезона. «Югра» уже подала документы в Федерацию хоккея России для участия в соревнованиях. В текущем сезоне в ВХЛ дебютировал самарский ЦСК ВВС, занявший последнее место в регулярном чемпионате.

"Новостей по поводу подачи заявок в ВХЛ пока нет. Я с губернатором должен проговорить этот момент, поскольку два клуба ВХЛ в области, как я считаю, — это нецелесообразно. Плюс у ЦСК ВВС нет арены, она на реконструкции. Поэтому нужно думать, что делать с двумя клубами ВХЛ, так как два клуба там — это перебор", — сказал Шляхтин.

После исключения из КХЛ «Лада» и «Югра» имеют право до 31 мая продавать хоккеистов, прежде чем они будут признаны неограниченно свободными агентами. «В „Ладе“ будет назначен и. о. директора клуба, которого утвердит попечительский совет. Он и займется с завтрашнего дня вопросом по поводу трансферов игроков», — уточнил министр спорта.

"Лада" играла в КХЛ в сезонах-2008/09 и -2009/10, после чего из-за непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, была исключена из лиги. С сезона-2014/15 тольяттинцы вновь выступали в КХЛ, однако в плей-офф не пробивались. «Лада» является двукратным чемпионом России (1993/94, 1995/96).