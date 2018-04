Ракитич успешно прооперирован после травмы пальца (фото)

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3) Ракитич получил перелом пальца левой руки.

«Начало восстановления после операции на пальце. Хочу вернуться на поле как можно скорее и помочь команде в решении поставленных задач. Спасибо за ваши сообщения», — написал Ракитич в своем Instagram.

Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes! Starting the recovery to be fit as soon as possible. Thanks for your messages! #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/fgqz9cgpQr

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 12 апреля 2018 г.

В текущем сезоне на счету Ракитича 49 матчей за «Барселону», в которых он отдал четыре голевые передачи и забил четыре мяча.