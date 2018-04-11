Агент: «Буффон едва не перешёл в „Барселону“ в 2001-м»

Агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвио Мартина рассказал, что его клиент был близок к переходу в «Барселону» из «Пармы» в 2001-м году.

"Барселона" рассматривала возможность купить Буффона, у них была договоренность с «Пармой».

Но затем проснулся «Ювентус», а Джиджи не хотел долго ждать.

В 2005-м мы также встречались с Бронцетти, близким другом Флорентино Переса. "Реал" был заинтересован, однако это не переросло в реальные переговоры", — цитирует Мартину As.

Сегодня «Ювентус» встретится с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, старт поединка — 21:45 мск.