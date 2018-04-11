Футболист Юрий Жирков попал в базу должников из-за 90 000 рублей

Один из самых известных российских футболистов — полузащитник сборной и игрок клуба «Зенит» Юрий Жирков — оказался злостным неплательщиком. И это несмотря на зарплату с шестью нулями. Имя прославленного спортсмена фигурирует в базе службы судебных приставов с долгом в без малого 90 тысяч рублей.

Как выяснил «КВ», эта задолженность образовалась еще в 2016 году, после того, как администрация муниципального образования «Светлогорский район», что в Калининградской области, подала иск к Юрию Жиркову. Чиновники заявили, что между администрацией и футболистом был заключен договор аренды городских земель, на которых ему было разрешено строительство индивидуального жилого дома. В результате Жирков перестал оплачивать взносы за пользование участком площадью 640 квадратных метров, который расположен в городе Светлогорске. За два года накопились долги по арендным платежам на 44 тысячи 730 рублей, а также набежали пени. В итоге Савеловский суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск администрации к Жиркову и взыскать с него 89 тысяч 846 рублей. После чего исполнительный лист был передан в ФССП. Однако, судя по электронной базе ведомства, приставы до сих пор не смогли этот долг получить с игрока, который, кстати, является одним из самых высокооплачиваемых. По данным некоторых СМИ, зарплата Жиркова составляет в месяц около 12 млн рублей.

Надо отметить, что ранее с футболистом в этом же суде шесть лет назад пытался безуспешно судиться его бывший агент Виктор Халапурдин, который требовал 109 млн рублей в качестве компенсации за якобы невыплаченный гонорар.

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