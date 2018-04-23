Болельщики скупили все билеты на второй тестовый матч на «Волгоград Арене»

Болельщики раскупили билеты на второй тестовый матч на «Волгоград Арене», который пройдет 2 мая. В этот день «Ротор» сразится с самарскими «Крыльями Советов».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», скоро продажа билетов возобновится после принятия решения о допустимом количестве зрителей на стадионе. Футбольный клуб пообещал, что квота будет увеличена. «Она будет не меньше, чем на матч 21 апреля», — отметили в «Роторе». Напомним, 21 апреля на «Волгоград Арене» прошел первый тестовый матч. «Ротор» сразился с владивостокским «Лучом-Энергией» и одержал победу со счетом 4:2. На игру было продано 18 000 билетов, несмотря на то, что стадион вмещает 45 000 человек. Такое решение было принято в целях безопасности. Планируется, что второй тестовый матч сможет посетить в районе 25 000 болельщиков. Билеты можно будет приобрести по интернету и в кассах стадиона за три дня до матча.