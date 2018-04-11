На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов

Футбольные болельщики смогут попасть на первый тестовый матч на «Ростов Арене» с комфортом. Для них выделили 60 бесплатных низкопольных автобусов-шаттлов, которые будут ходить с интервалом в 10 минут.

— Эти автобусы помогут нам доставить на матч всех болельщиков. Транспорт будет отправляться за 3,5–4 часа до начала матча, — рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян

15 апреля автобусы-шаттлы будут следовать не по двум маршрутам, как сообщали чиновники раньше, а по трем:

от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов Арена»;

от Привокзальной площади к западному проезду стадиона «Ростов Арена»;

от площади Гагарина к западному проезду стадиона «Ростов Арена».

Министр спорта напомнил, что припарковаться на своем автомобиле возле «Ростов Арены» будет нельзя.

— Для того, чтобы избежать транспортного коллапса, возле стадиона будут работать эвакуаторы. Все неправильно припаркованные автомобили отправятся на штрафстоянку, — заверил Аракелян.

О том, что футбольным болельщикам запретят приближаться на своих машинах к «Ростов Арене», стало известно еще в конце марта.