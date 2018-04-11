Ещё
На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Футбольные болельщики смогут попасть на первый тестовый матч на «Ростов Арене» с комфортом. Для них выделили 60 бесплатных низкопольных автобусов-шаттлов, которые будут ходить с интервалом в 10 минут.
— Эти автобусы помогут нам доставить на матч всех болельщиков. Транспорт будет отправляться за 3,5–4 часа до начала матча, — рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
15 апреля автобусы-шаттлы будут следовать не по двум маршрутам, как сообщали чиновники раньше, а по трем:
от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов Арена»;
от Привокзальной площади к западному проезду стадиона «Ростов Арена»;
от площади Гагарина к западному проезду стадиона «Ростов Арена».
Министр спорта напомнил, что припарковаться на своем автомобиле возле «Ростов Арены» будет нельзя.
— Для того, чтобы избежать транспортного коллапса, возле стадиона будут работать эвакуаторы. Все неправильно припаркованные автомобили отправятся на штрафстоянку, — заверил Аракелян.
О том, что футбольным болельщикам запретят приближаться на своих машинах к «Ростов Арене», стало известно еще в конце марта.
161.ru: последние новости
ХК «Ростов» выбывает из борьбы за Кубок Федерации Главный тренер ФК «Ростов» посоветовал футболистам сборной России уезжать в Европу На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут автобусы-шаттлы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение