Первый матч в истории «Ростов Арены»: следим за событием в режиме онлайн

Сегодня, 15 апреля, в донской столице ожидается действительно историческое событие. Впервые на поле современного стадиона «Ростов Арена» пройдет футбольный матч. ФК «Ростов» принимает «СКА-Хабаровск».

Игра станет первой проверкой «Арены» на готовность к грядущему чемпионату мира. Всего таких тестовых матчей будет три. Официальное открытие «Ростов Арены» состоится 13 мая в мачте с екатеринбуржским «Уралом»

Стадион будет сегодня заполнен лишь на треть — всего здесь разместятся 13 тысяч болельщиков. Администрация арены, по согласования с ФИФА, дает постепенную нагрузку системам и трибунам арены. На игру болельщиков привезут в специальных автобусах-шаттлах. Узнать, как добраться до стадиона, можно здесь. Кстати, машины парковать возле «Ростов Арены» сегодня запрещено. Нельзя будет оставить свой транспорт у нового стадиона во время матчей мундиаля. О том, как будет организовано движение в период ЧМ-2018, смотрите у нас на сайте.

А пока мы следим за первым матчем на новом стадионе. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции.