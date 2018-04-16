В областном правительстве пообещали решить проблему с пробками во время матчей на «Ростов Арене»

В районе «Ростов Арены» перед первым тестовым матчем возникли серьезные пробки. Это связано еще и с тем, что улица Левобережная была закрыта для транспорта. А ведь болельщиков было всего 15 тысяч — во время чемпионата мира их будет в три раза больше. Решить проблему с пробками на левом берегу пообещали сегодня в областном правительстве.

— Нет замечаний по автобусам-шаттлам. На стадион привезли 1,3 тысячи человек, после матча в город на общественном транспорте уехали 4,9 тысячи зрителей, — цитирует пресс-служба правительства первого заместителя губернатора Игоря Гуськова . — Но решения требует проблема, связанная с ограничением движения на подъездах к стадиону. Этот момент учтут на последующих матчах, чтобы серьезных проблем с пробками не возникало не только в районе стадиона, но и по всему городу.

Тестовый матч на «Ростов Арене» прошел 15 апреля и закончился победой желто-синих над СКА-Хабаровск со счетом 2:0. Мы следили за ходом матча в режиме онлайн.