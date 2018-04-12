В первой тренировке «Ростова» на «Ростов Арене» участвовали все игроки

Занятие на «Ростов Арене» продолжалось чуть более часа. В нем приняли участие все игроки основного состава желто-синих. Напомним, что «Ростов Арену» откроют 15 апреля матчем «Ростов» — «СКА-Хабаровск».