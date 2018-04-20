Волгоградцы скупили билеты на первый тестовый матч на арене за три часа

Болельщики раскупили билеты на первый тестовый матч на «Волгоград Арене» за три часа 19 апреля в кассах стадиона. Отметим, что очередь за ними выстроилась задолго до старта продаж.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», ранее через интернет поклонники футбола купили 13 000 билетов. 19 апреля через кассы стадиона волгоградцы забрали оставшиеся 2 000 билетов. Напомним, что, несмотря на то, что арена вмещает в себя 45 000 человек, оргкомитет «Россия-2018» в целях обеспечения безопасности решил прийти на первый тестовый матч только 15 000 болельщиков.

Отметим, что 20 апреля в 16:00 кассы стадиона снова будут продавать билеты, но уже на другие матчи.

Напомним, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. В этот день на нем сразятся «Ротор-Волгоград» и владивостокский клуб «Луч-Энергия».