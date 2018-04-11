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Акт о вводе «Самара Арены» в эксплуатацию будет подписан 27 апреля
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Акт о вводе «Самара Арены» в эксплуатацию будет подписан 27 апреля 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Акт о вводе в эксплуатацию стадиона «Самара Арена» должен быть подписан 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта региона Дмитрия Шляхтина. Ожидается, что первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет 28 апреля — «Крылья Советов» примут «Факел».
В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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