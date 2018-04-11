В Петербурге фанату «Зенита» на год запретили посещать матчи

В Санкт-Петербурге фанату ФК «Зенит» запретили целый год посещать любимые матчи, сообщает Мойка78.

В Санкт-Петербурге и Туле задержали двух недобросовестных футбольных болельщиков. Оба фаната получили запрет на посещение любимых матчей на год из-за своего неподобающего поведения во время игр.

«Петербургский болельщик во время матча использовал дымовую шашку», — уточнил замначальника отдела по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Сафонов

У тульского болельщика уже был запрет на посещение матча. Но он проигнорировал его и попытался пасть на стадион. Ему грозит еще большой штраф или административный арест. Возможно, суд увеличит срок запрета на посещение футбольных матчей.