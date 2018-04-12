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«Единая Россия» выделила на предварительное голосование 270 млн рублей
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«Единая Россия» выделила на предварительное голосование 270 млн рублей 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" выделила на проведение внутрипартийного предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах 270 миллионов рублей, сказал в четверг журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Нам нечего скрывать. Было выделено 170 миллионов рублей, а сегодня решением президиума генерального совета еще было решено выделить 100 миллионов рублей. Общая сумма на все процедуры и этапы в рамках предварительного голосования составляет 270 миллионов рублей", — сказал Турчак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Партия уже начала прием заявлений на участие во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах. Прием заявлений продлится до 8 мая. Во всех регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать проведение предварительного голосования, намеченного на 3 июня.
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