Единороссы запустили дебаты участников праймериз перед сентябрьскими выборами

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. "Единая Россия" открыла дебаты участников предвыборного внутрипартийного голосования по отбору кандидатов (так называемые праймериз) на намеченные в сентябре текущего года в единый день голосования выборы в региональные законодательные собрания и городские думы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе партии со ссылкой на замсекретаря генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов.

По его словам, трансляция дебатов будет вестись на сайте «Предварительное голосование», а также в соцсети «Одноклассники». «В прошлые годы дебаты могли проходить только в выходные дни, в этом году по просьбе региональных отделений появилась возможность проводить их в будние дни, но в нерабочее время. На сегодняшний день уже зарегистрировалось около 310 кандидатов», — заявил он.

Как отметил единоросс, дебаты пройдут по 10 основным темам, среди которых «Продолжительность жизни „80+“; „Обеспечение здоровья и долголетия“, „Рост доходов граждан“; „Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)“ и другие. Помимо глобальных тем, добавил Селиверстов, „региональные оргкомитеты должны будут определить и местные“.

Замсекретаря генсовета партии подчеркнул, что дебаты являются одним из основных этапов предварительного голосования. В связи с этим единороссы установили, что участие в подобного рода дискуссиях „будет обязательным для всех“. „На одной дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики. Это своеобразный тест на профпригодность, ведь в партийных списках должны быть такие кандидаты, которые способны повести за собой людей, быть готовыми 24 часа в сутки решать их проблемы, быть на прямом контакте“, — рассказал Селиверстов, напомнив, что дебаты продлятся вплоть до 27 мая, а сам единый день предварительного голосования партии пройдет 3 июня.

Предварительное голосование „Единой России“

»Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет. В том числе через процедуру праймериз были отобраны кандидаты партии как по федеральному списку, так и по одномандатным округам на выборы в Госдуму , прошедшие в сентябре 2016 года. По итогам думской кампании единороссы получили в нижней палате парламента 343 мандата из 450.

Новшеством 2016 года было проведение голосования полностью по открытой модели, подразумевающей возможность участия в нем любого избирателя. До этого единороссы использовали и так называемую закрытую модель, когда голосование по кандидатурам проходило внутри партийных структур. По открытой модели проходило предварительное голосование перед региональными выборами прошлого года. Однако на праймериз, на которых отбирались кандидаты на местные выборы, использовались разные модели — как открытая, так и закрытая, а также модель смешанного типа.

Для проведения предварительного голосования единороссы организуют счетные комиссии, их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, оплачивается партией.

Принять участие в предварительном голосовании по открытой модели может любой член партии или беспартийный, однако к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие в дебатах.

Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.