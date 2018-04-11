Юные спортсмены из Мосрентгена поедут на соревнования

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В рамках спартакиады «Московский двор — спортивной двор» сразу две детско-юношеские футбольные команды поселения Мосрентген примут участие в соревновании «Кожаный мяч». Оно пройдет в населенных пунктах Краснопахорское и Шишкин Лес в выходные,14 и 15 апреля.

— Юные спортсмены 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения поедут играть в футбол, — прокомментировала сотрудница Центра физической культуры и спорта «Мосрентген» Светлана Павлова . — В парке «Кузьминки» 15 апреля состоится состязание по скандинавской ходьбе «Апрель-скороход», где тоже выступят наши атлеты. Кроме того, ранее уже мы сообщали об участии ребят из Мосрентгена в шахматном турнире, — добавила она.

Отметим, что спортсмены, которые не будут задействованы в соревнованиях, примут участие в весеннем субботнике.