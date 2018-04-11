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Юные спортсмены из Мосрентгена поедут на соревнования
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Юные спортсмены из Мосрентгена поедут на соревнования 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В рамках спартакиады «Московский двор — спортивной двор» сразу две детско-юношеские футбольные команды поселения Мосрентген примут участие в соревновании «Кожаный мяч». Оно пройдет в населенных пунктах Краснопахорское и Шишкин Лес в выходные,14 и 15 апреля.
— Юные спортсмены 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения поедут играть в футбол, — прокомментировала сотрудница Центра физической культуры и спорта «Мосрентген» Светлана Павлова. — В парке «Кузьминки» 15 апреля состоится состязание по скандинавской ходьбе «Апрель-скороход», где тоже выступят наши атлеты. Кроме того, ранее уже мы сообщали об участии ребят из Мосрентгена в шахматном турнире, — добавила она.
Отметим, что спортсмены, которые не будут задействованы в соревнованиях, примут участие в весеннем субботнике.
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