Гризманн может перебраться в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуану Гризманну . «Старая Синьора» рассчитывает подписать хавбека во время летнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

Как утверждает источника, в контракте Гризманна с «матрасниками» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, и «Ювентус» готов заплатить требуемые деньги.

О том, готов ли сам Гризманн перебраться в Турин и о том, какую зарплату «Ювентус» готов предложить игроку, не сообщается.

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