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Гризманн может перебраться в «Ювентус»
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Гризманн может перебраться в «Ювентус» 

Свободная пресса 1 час назад
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуану Гризманну. «Старая Синьора» рассчитывает подписать хавбека во время летнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.
Как утверждает источника, в контракте Гризманна с «матрасниками» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, и «Ювентус» готов заплатить требуемые деньги.
О том, готов ли сам Гризманн перебраться в Турин и о том, какую зарплату «Ювентус» готов предложить игроку, не сообщается.
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