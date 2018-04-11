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Медсестры ГКБ №52 Щукина покажут профессиональные способности на городском конкурсе
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Медсестры ГКБ №52 Щукина покажут профессиональные способности на городском конкурсе 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Медицинские сестры городской клинической больницы №52 продемонстрируют профессиональные навыки на городском конкурсе.
— Отборочный этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра» прошел в медицинском колледже №5 (филиал №1). Тема конкурса в этом году — «Профессией своей горжусь!». Наши медицинские сестры традиционно занимают призовые места в окружных конкурсах, достойно представляя коллектив 52-й больницы. Желаем удачи в первом этапе городского конкурса — он уже совсем скоро, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.
На отборочном этапе первое место в номинации «Лучшая медицинская сестра анестезиологии и реанимации» заняла Кристина Секера, медсестра отделения анестезиологии и реанимации ГКБ №52. А первое место в номинации «Лучшая медицинская сестра стационара» завоевала Анастасия Ященко, медсестра первого хирургического отделения больницы. Теперь участницам предстоит выступить на городском этапе конкурса. (ео)
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