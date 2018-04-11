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«Оренбург» разгромил «Волгарь»
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«Оренбург» разгромил «Волгарь» 

LiveSport.Ru 21 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Оренбруг» одержал домашнюю победу над астраханским «Волгарем» — 3:0.
На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Алексей Сутормин, а затем дубль оформил хавбек Григорий Чиркин, поразивший ворота астраханцев на 51-й и 87-й минутах.
В результате «Оренбруг» с 70 очками поднялся на второе место, а «Волгарь» с 39 очками — на 10-й строке таблицы ФНЛ.
В другом матче тура лидер первенства красноярский «Енисей» вырвал домашнюю победу над нижегородским «Олимпийцем» (1:0).
Единственный мяч был забит на 90-й минуте с пенальти, который реализовал Александр Кутьин.
В остальных матчах «Сибирь» дома крупно обыграла ярославский «Шинник» (3:0), а «Спартак-2» взял верх над «Томью» (2:1).
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