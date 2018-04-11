«Оренбург» разгромил «Волгарь»

В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Оренбруг» одержал домашнюю победу над астраханским «Волгарем» — 3:0.

На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Алексей Сутормин , а затем дубль оформил хавбек Григорий Чиркин , поразивший ворота астраханцев на 51-й и 87-й минутах.

В результате «Оренбруг» с 70 очками поднялся на второе место, а «Волгарь» с 39 очками — на 10-й строке таблицы ФНЛ.

В другом матче тура лидер первенства красноярский «Енисей» вырвал домашнюю победу над нижегородским «Олимпийцем» (1:0).

Единственный мяч был забит на 90-й минуте с пенальти, который реализовал Александр Кутьин

В остальных матчах «Сибирь» дома крупно обыграла ярославский «Шинник» (3:0), а «Спартак-2» взял верх над «Томью» (2:1).